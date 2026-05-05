ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN 7 CONSULTORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD

* La cobertura del servicio de salud municipal permite consultas diarias y acceso a medicamentos básicos para la población.

Con una cobertura médica cercana y permanente, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene en operación total siete consultorios médicos que atienden diariamente entre 60 y 70 consultas, garantizando servicios gratuitos de primer contacto y suministro de medicamentos del cuadro básico a las familias del municipio; esta estrategia refuerza la atención directa a sectores prioritarios y consolida una red accesible en colonias y comunidades, en cumplimiento a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Los siete consultorios médicos municipales se encuentran distribuidos estratégicamente para acercar la atención gratuita a la población en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez: en avenida Jr. Córdova número 136, fraccionamiento La Virgen; Circuito Norte sin número, colonia Unidad Ponciano Arriaga; avenida Cactus número 1228, fraccionamiento Cactus; avenida México número 1201-A, colonia San Felipe; Ciudad del Maíz número 1, comunidad Enrique Estrada; Lázaro Cárdenas sin número, colonia San Antonio; y avenida Ciudad Real, esquina con avenida Arenas de San Juan, fraccionamiento Ciudad Real.

De acuerdo con el seguimiento médico, durante la actual temporada de calor se registra una disminución en enfermedades respiratorias, aunque persisten casos aislados; en contraste, se ha detectado un incremento moderado en padecimientos diarreicos y algunos cuadros de temperatura en menores, sin que hasta el momento representen complicaciones graves, lo que permite mantener control y atención efectiva en el primer nivel.

Bajo una política de cercanía social, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, priorizando una atención con sentido humano y empatía en cada consulta, para que las familias de Soledad cuenten con servicios de salud dignos, accesibles y oportunos en su entorno inmediato.