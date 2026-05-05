Interapas mejora drenaje con nueva obra en la colonia Burócratas

El organismo continúa con la implementación de su segundo paquete de rehabilitaciones sanitarias.

Se renovarán 100 metros de drenaje en la calle Salubridad.

SLP.– Como parte del segundo paquete de rehabilitaciones sanitarias, Interapas inició trabajos de reparación de drenaje en la calle Salubridad en la colonia Burócratas, al poniente de la ciudad.

La obra se realiza tras la detección del colapso en la red, por lo que se intervienen 100 metros lineales de tubería sanitaria de 12 pulgadas, entre Estatuto Jurídico y avenida SCOP, con una inversión aproximada de 560 mil pesos.

Con estos trabajos se beneficiará directamente a alrededor de 150 vecinos, al mejorar el funcionamiento del drenaje y corregir fallas en la red.

Debido a la ejecución de la obra, la calle permanece completamente cerrada a la circulación, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estas acciones son realizadas con recursos propios derivados del pago puntual de los usuarios, lo que permite continuar con la mejora de la infraestructura sanitaria en la Zona Metropolitana.