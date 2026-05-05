Gobierno de la Capital realiza trabajos permanentes para preservar la riqueza arquitectónica

Personal especializado de la Unidad de Gestión del Centro Histórico dio mantenimiento a las cajas de Agua de la Calzada de Guadalupe.

Para mantener en las mejores condiciones los espacios y construcciones que forman parte del acervo arquitectónico de la ciudad, el Gobierno Municipal realiza trabajos permanentes de mantenimiento, para lo cual cuenta con especialistas en conservación, quienes intervinieron en las cajas de agua de la Calzada de Guadalupe.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que para dar cumplimiento al compromiso del alcalde para preservar la riqueza histórica de la Capital, personal del área de Conservación, en colaboración con el área de Inspección, realizó la limpieza de vertederos en las cajas de agua, donde se abastecía la ciudad con el agua proveniente de la Cañada del Lobo.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan con regularidad por parte de personal especializado y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para conservar en todo lo posible las características originales de estos monumentos.