Galindo acelera rescate vial: 146 reparaciones en 23 calles de la Capital

El Gobierno de la Capital mantiene el ritmo del programa Por Buen Camino, con acciones permanentes que responden a reportes ciudadanos y mejoran la movilidad en toda la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabeza el avance del programa Por Buen Camino, mediante el cual el Gobierno de la Capital ha intervenido 23 calles con la reparación de 146 puntos que ahora cuentan con mejor seguridad vial, como parte de una estrategia constante de rescate vial que atiende de forma directa los reportes de la ciudadanía.

“El trabajo es todos los días y en toda la ciudad; no es un tema de un punto en específico, es ir recuperando nuestras vialidades con orden y de manera continua”, señaló el Presidente Municipal, al destacar que estas acciones forman parte de una política permanente para mejorar la movilidad y la seguridad de las y los potosinos.

Las labores, a cargo de la Dirección de Obras Públicas, se realizan con base en una programación técnica diaria que permite atender tanto reportes inmediatos como zonas previamente detectadas, lo que ha permitido ampliar la cobertura del programa y avanzar de manera sostenida en distintos sectores de la Capital.

Galindo Ceballos subrayó que este esfuerzo no se detiene: “las cuadrillas están en la calle todos los días, resolviendo lo urgente, pero también avanzando en mejorar las condiciones de fondo de nuestras calles”, afirmó, al reiterar que el bacheo es una acción clave mientras se consolidan proyectos de rehabilitación más amplios.

El Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de seguir atendiendo cada reporte ciudadano con oportunidad y eficacia, e invita a la población a utilizar los canales de comunicación disponibles, como parte de una estrategia conjunta para mantener en mejores condiciones la infraestructura vial de San Luis Potosí.