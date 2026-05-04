MÚSICA, CULTURA Y DIVERSIÓN PARA EL DISFRUTE FAMILIAR CON LOS «DOMINGOS CULTURALES» EN SOLEDAD

* Familias disfrutan de “Soledad Canta, Soledad Baila” en la Plaza principal, fortaleciendo la convivencia y el uso de espacios públicos por impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con una plaza llena y un ambiente familiar que conectó el arte con las y los soledenses, el programa “Soledad Canta, Soledad Baila” reafirmó su fuerza como espacio de convivencia y expresión cultural en el la Plaza principal, marcando además el regreso de los tradicionales Domingos Culturales al municipio, en atención a la cercanía con la población y la recuperación de espacios públicos impulsada por la Administración Municipal, encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Turismo y Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera informó que esta jornada reunió a familias y visitantes en una tarde donde el folclor, el huapango y el rock convivieron en un mismo escenario, fortaleciendo el tejido social y brindando opciones de esparcimiento sanas y accesibles para todos los sectores de la población.

Durante el evento, el Grupo de Danza Folclórica Infantil Magisterial llenó de color y tradición la plaza con estampas representativas de la cultura mexicana, mientras que la participación de maestros provenientes de Veracruz enriqueció la experiencia con nuevos estilos y un valioso intercambio artístico entre regiones, reforzando el carácter incluyente de estas actividades.

El programa también abrió espacio al talento emergente en la Hora del Aficionado, donde Talek, con su guitarra, conectó con el público a través del rock en español, demostrando que en Soledad hay oportunidades para todas las expresiones culturales; al respecto, el funcionario municipal destacó: “este programa es un escaparate para promover el talento local y seguir activando nuestros espacios públicos, siempre cerca de las familias y atendiendo el interés de la ciudadanía”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender a la población, fortaleciendo la identidad cultural y generando entornos de sana convivencia que benefician directamente a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores de Soledad de Graciano Sánchez.