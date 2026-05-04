JUAN MANUEL NAVARRO SUPERVISA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA, UNA VÍA ESTRÁTEGICA PARA EL DESARROLLO

– Se trata de una obra que era urgente para conectar el Circuito Potosí hasta la colonia San Antonio, mejorando la seguridad, la movilidad y el dinamismo económico.

– La obra registra un avance del 65%, con la construcción de un colector pluvial; contará con iluminación total y pavimentación con concreto hidráulico.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, supervisó la el proceso de pavimentación de la avenida Ponciano Arriaga en la colonia Rivas Guillén Cuarto Plano, una obra que se consolida como una vía paralela estratégica a las avenidas San Pedro y Valentín Amador; con un avance superior al 65 por ciento, esta vialidad impulsará la conectividad y el dinamismo comercial en la zona, atendiendo una petición constante de las familias que durante años enfrentaron rezagos en infraestructura.

El Alcalde detalló que la obra contempla el funcionamiento de un colector pluvial, que ya fue concluido, mismo que captará escurrimientos provenientes de colonias como San Antonio y permitirá desfogar hacia el Río Santiago, además de un sistema sanitario terminado con líneas de drenaje instaladas y el costado derecho con tomas y descargas domiciliarias listas.

Durante su presencia, el edil constató que se avanza en la construcción de guarniciones y banquetas, y en los próximos días iniciarán las terracerías, mientras que ya se preparan las cepas para la instalación de alumbrado público LED que fortalecerá la seguridad de la zona. “Esto es lo que queremos en Soledad, obras de calidad, hay gente haciendo su trabajo, vamos a acelerar, pero privilegiando siempre que quede bien hecha, porque esta vialidad será de las más importantes para la movilidad y el desarrollo, y la gente de aquí lo merece”, expresó.

Esta obra es continuidad de la pavimentación de la avenida Ponciano Arriaga, desde Circuito Potosí hasta topar con una extensión de parcelas, lo que impedía la conectividad completa hasta la colonia San Antonio. Tras el acuerdo con el propietario, se inició la pavimentación que enaltecerá el desarrollo urbano de una de las zonas más pobladas del municipio, eliminando condiciones de riesgo como caminos de tierra, encharcamientos y traslados inseguros para niñas, niños y adultos mayores.

Juan Manuel Navarro subrayó que esta vialidad elevará la plusvalía de las viviendas, mejorará el entorno urbano, será estratégica para la movilidad de personas y vehículos y elevará el desarrollo económico del sector oriente. “Son acciones que reflejan un Gobierno cercano que escucha y atiende a las familias, con el compromiso firme de elevar su calidad de vida y consolidar a Soledad como uno de los municipios con mayor desarrollo en la entidad”, finalizó.