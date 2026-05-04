Abierta agenda del Gobierno de la Capital para capacitaciones gratuitas en Derechos Humanos

La Coordinación Municipal de Derechos Humanos invita a escuelas, empresas y comunidad en general

Para agendar fecha, se pueden comunicar al WhatsApp: 4448-035693; o bien, en el correo electrónico: ayto.slp@gmail.com

La Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno de la Capital informa que cuenta con agenda abierta tanto para mayo, así como durante junio, para quienes deseen distintas capacitaciones gratuitas tanto en la promoción de los derechos, así como en otros temas de impacto social.

De ahí que la responsable de esta área municipal, Natalia Zugasti Núñez hizo la invitación a escuelas, pero igualmente a empresas, así como a la comunidad en general para que se sumen a estas actividades, las cuales se llevan a cabo a través de charlas dinámicas, talleres prácticos y diversas tareas adaptadas a distintas edades y contextos.

En particular, en las instituciones educativas de todos los niveles, públicas y privadas, mediante el programa denominado: “Mi escuela amable con derechos humanos”, se aborda la prevención del acoso escolar, masculinidades positivas, salud mental y prevención de adicciones, juventudes y derechos humanos, así como la prevención de violencia digital y contra el hostigamiento sexual, entre otros.

“Y en general, también tratamos y hacemos conciencia en cuanto a temas como la dignidad, igualdad, prevención de violencias y construcción de entornos más justos”, añadió la funcionaria municipal.

Para agendar fecha, las personas, centros escolares, empresas y asociaciones civiles pueden comunicarse al teléfono de WhatsApp: 4448-035693; o bien, en el correo electrónico de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos: cmdh.ayto.slp@gmail.com