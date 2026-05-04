Ayuntamiento de San Luis Capital homenajea a las madres en letras monumentales

Los nombres de madres potosinas, ganadoras de una dinámica, fueron colocados en un espacio emblemático de la capital como parte de la celebración del Día de las Madres

El ayuntamiento de San Luis Capital inició este mes de mayo una serie de actividades con motivo del Día de las Madres, destacando un homenaje especial en las letras monumentales ubicadas al pie de la asta bandera, en la avenida Dr. Manuel Nava.

Como parte de esta iniciativa, se colocaron los nombres de las madres ganadoras de una dinámica organizada por la dirección de Servicios Municipales, transformando este espacio en un sitio de reconocimiento al amor, la entrega y la dedicación de las mamás. Autoridades municipales agradecieron a todas las participantes por sumarse a esta dinámica y permitir que sus historias formen parte del homenaje colectivo.

El ayuntamiento invita a la población a continuar celebrando y reconociendo a las madres, destacando su papel fundamental en la vida diaria. “Sigamos celebrando a quienes nos inspiran todos los días. ¡Feliz Día de las Madres!”, expresaron.