CERCANÍA Y TRABAJO COLOCAN A RICARDO GALLARDO ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS

• La encuestadora FactoMétrica ubica al Mandatario Estatal en el sexto lugar nacional, con 61.3 por ciento de aprobación, reflejo del respaldo ciudadano a su gestión.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se posicionó entre los mandatarios estatales mejor evaluados de México, al alcanzar el sexto lugar en el ranking nacional elaborado por la encuestadora FactoMétrica, con un nivel de aprobación del 61.3 por ciento. Este resultado refleja la confianza de las familias potosinas, quienes reconocen el trabajo realizado en favor del desarrollo del Estado.

Entre los principales rubros evaluados destacan el combate a la inseguridad, así como la transparencia y el combate a la corrupción, en los que San Luis Potosí se ubica en los primeros lugares. Estos avances son resultado de una estrategia integral impulsada desde 2021, con inversión histórica en equipamiento, capacitación y mejora salarial para las corporaciones de seguridad.

Gracias a estas acciones, la entidad se ha consolidado como la tercera con menor número de homicidios en el país, al registrar únicamente cuatro casos durante abril, lo que representa el 0.28 por ciento del total nacional. En materia de rendición de cuentas, el Gobierno del Estado mantiene un manejo responsable de los recursos públicos, sin observaciones en auditorías federales, lo que fortalece la confianza institucional y garantiza que cada peso se destine a quienes más lo necesitan.

El sello distintivo de esta administración ha sido la cercanía con las familias, mediante obras y programas sociales que atienden necesidades prioritarias. Este esfuerzo refleja el cambio que se vive y se siente con proyectos de infraestructura que impulsan la movilidad, la inversión y la generación de empleo, así como apoyos que elevan la calidad de vida de las familias potosinas.

Estos resultados consolidan una tendencia positiva en la evaluación del Mandatario, quien de manera constante ha obtenido calificaciones sobresalientes en ejercicios demoscópicos nacionales, trabajando sin límites para fortalecer el crecimiento, la seguridad y el bienestar de San Luis Potosí.