SERENATA ESPECIAL LLENA DE MÚSICA Y VIDA LA PLAZA DE ARMAS

• La Banda de Música del Gobierno del Estado cautiva a familias potosinas con una presentación temática en Plaza de Armas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la vida cultural y la convivencia social, la Secretaría de Cultura (Secult) presentó con gran éxito la Serenata Especial en Plaza de Armas, con la participación de la Banda de Música de Gobierno del Estado, logrando una destacada respuesta por parte del público potosino.

El evento se realizó en el emblemático quiosco del corazón de la capital, consolidándose como un espacio de encuentro familiar donde niñas, niños y adultos disfrutaron de una experiencia sin límites, que acompaña el cambio que se vive y se siente en un ambiente seguro e incluyente.

Bajo la dirección de Francisco Villanueva Martínez, la agrupación interpretó un repertorio inspirado en la saga cinematográfica “La Guerra de las Galaxias”, integrando música en vivo con la presencia de personajes alusivos, generando entusiasmo y fortaleciendo la identidad cultural y el orgullo potosino a través de espectáculos accesibles para toda la población.