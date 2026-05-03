MUNICIPIO DE SOLEDAD ESTÁ PREPARADO PARA ABSORBER SERVICIO DE AGUA: NAVARRO MUÑIZ

– El edil destacó la realización de inversión pública histórica, en la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

– Reconoció la intervención del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para concretar la autonomía del Ayuntamiento en este tema, para que sea un proceso ordenado.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, aseguró que el Ayuntamiento se encuentra preparado y con la capacidad de absorber el servicio de abastecimiento de agua en el municipio, por ello, se han concretado decisiones para fortalecer la infraestructura hidráulica con inversiones nunca antes hechas, que hoy son un alivio para las familias que enfrentaban problemáticas relacionadas al drenaje y la falta del líquido.

La perforación de un pozo de agua en la cabecera municipal; la construcción de un colector pluvial que interconecta a 7 colonias de la zona oriente; la construcción de un colector pluvial en la avenida Acceso Norte; la introducción de líneas de drenaje en la colonia Villas de Foresta; reparaciones de drenajes colapsados y entrega de agua en viviendas y escuelas, son acciones encaminadas a asumir con responsabilidad, compromiso y cercanía la garantía de agua potable a las y los soledenses, afirmó.

El edil señaló que durante este mes de mayo, el proceso de desincorporación del municipio del INTERAPAS se hará efectivo, dando muestra de que el único propósito es generar bienestar a la población, elevar su calidad de vida y garantizar un apoyo básico primordial como es el derecho al agua. «Vamos a demostrar que si se pueden hacer bien las cosas, la gente va a notar un cambio en el abastecimiento, vigilando que el pago que hagan los usuarios se aplique en la mejora constante del servicio».

Añadió que el procedimiento será ordenado, justo y correcto, asignando lo correspondiente al municipio en cuanto a la infraestructura hidráulica existente. Destacó que Soledad como territorio cuenta con el recurso natural, y eso coadyuvará a que el servicio esté garantizado de manera equitativa, suficiente y organizada para todas y todos los habitantes.

Navarro Muñiz reconoció la intervención y el respaldo del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para impulsar la autonomía del Ayuntamiento en este importante paso, buscando un fin común: la tranquilidad de las familias y mejores condiciones de desarrollo, mediante acuerdos institucionales y la colaboración de los entes involucrados.

Subrayó que la separación del Ayuntamiento del organismo INTERAPAS no es un ocurrencia política, sino la necesidad de tomar acciones que terminen definitivamente con las demandas más sentidas de la gente, y señaló: «a Soledad no le puede ir más mal de cómo estamos actualmente, y vamos a demostrar con trabajo firme que nos va a ir mejor en el tema del agua».

Finalmente, dijo a las y los soledenses tener plena confianza de que esta transición se realizará con responsabilidad y garantía del servicio de agua como un derecho esencial para la vida diaria, demostrado que con voluntad y una escucha directa a la ciudadanía se responde a las demandas más urgentes.