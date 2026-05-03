AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD AMPLIA BENEFICIOS Y DESCUENTOS A LA JUVENTUD CON TARJETA JOVEN

– Para este primer semestre se contempla ampliar este beneficio a jóvenes de 17 a 29 años de edad, en coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud.

Atendiendo la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de ampliar oportunidades a todos los sectores de la población y mantener un gobierno cercano, el Instituto Municipal de la Juventud (INMUJUVE) destacó que, durante el primer semestre de este año se contempla la entrega de 5 mil Tarjetas Joven a soledenses de entre 17 y 29 años de edad, para que puedan acceder a descuentos en servicios de salud, comercios y actividades de recreación.

Juan Jesús Ferrer Torres, director del INMUJUVE, reconoció los apoyos que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud, ha hecho llegar a las y los jóvenes soledenses, precisando que, hasta el momento la dependencia a su cargo registra un avance de dos mil Tarjetas Joven entregadas, gracias a su trámite cercano y ágil, donde el sector educativo ha facilitado la instalación de módulos para que las y los interesados puedan registrarse.

Explicó que este programa estatal ofrece descuentos exclusivos en comercios afiliados, eventos deportivos y promociones en distintas tiendas. Asimismo, señaló que se busca que más establecimientos de Soledad se adhieran para fortalecer su economía, ya que actualmente participan ocho negocios del municipio, aunque las y los jóvenes pueden beneficiarse en los sitios de todo el Estado. Invitó a las y los comerciantes soledenses a integrarse al programa y sumarse como aliados en beneficio de la juventud.

El titular precisó que la Tarjeta no tiene costo y únicamente se requiere realizar un registro acudiendo al Instituto Municipal de la Juventud o sus módulos itinerantes, donde se recaban los datos personales del solicitante, quien deberá presentar la documentación correspondiente. Para recibirla, una vez concluido el trámite, en necesario recogerla personalmente en la dependencia o la escuela donde fueron capturados sus datos.

Invitó a la juventud soledense a conocer también toda la gama de servicios y beneficios que el Instituto tiene vigentes; la ubicación del Instituto es avenida Bellavista #1049 colonia Villas de San Lorenzo.

Con acciones cercanas a la población joven, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a este sector, impulsando apoyos que generen un ahorro directo en su economía y contribuyan a su bienestar social.