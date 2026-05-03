Alcalde Galindo anuncia parque urbano en Jardines del Estadio

El Alcalde de San Luis Capital arrancó un proyecto integral para transformar un espacio abandonado en un parque urbano, acompañado de la instalación de un Comité de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social para fortalecer la tranquilidad en la zona.

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó este domingo el arranque del proyecto de parque urbano en Jardines del Estadio Segunda Sección, junto con la instalación de un Comité de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social, con el objetivo de recuperar un espacio público clave y reforzar la tranquilidad de las familias de la zona.

Acompañado de vecinas, vecinos y funcionarios municipales, el Presidente Municipal afirmó que este espacio se convertirá en el primer parque urbano de nueva creación impulsado por su administración, con una visión integral que contempla la transformación física del entorno, junto con la organización ciudadana para el cuidado del espacio y la prevención del delito.

En su mensaje, el Alcalde Enrique Galindo reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar sin pausa y destacó que, además del arranque de este parque, se fortalecen estrategias de seguridad con la conformación de comités ciudadanos que permiten la coordinación directa entre vecinos y autoridades. Subrayó que este modelo de participación social ha sido clave para mejorar la confianza y la respuesta en materia de seguridad en la capital.

En Jardines del Estadio, el Alcalde también instruyó reforzar la atención integral en servicios públicos, con acciones de limpieza, alumbrado, pintura de muros e intervención urbana, para consolidar la recuperación del entorno y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en esta zona de la ciudad.

Por su parte, el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, informó que el proyecto ya cuenta con diseño definido y arrancó con la plantación de 20 árboles, como parte de una meta superior a 150 ejemplares nativos. Detalló que el parque incluirá sistema de riego, senderos, iluminación y mobiliario urbano, además de un esquema de participación vecinal para el cuidado permanente del nuevo espacio público.