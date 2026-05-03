San Luis Potosí, Ciudad Creativa de la Literatura UNESCO, presente en la FENAL 2026

La Dirección de Cultura Municipal de San Luis Potosí fortalece su proyección nacional al participar en la 37ª edición de la Feria Nacional del Libro de León (FENAL), uno de los encuentros literarios más importantes del país, que se celebrará en la ciudad de León, Guanajuato, consolidando así el compromiso del Gobierno de la Capital con la promoción de las letras, el pensamiento crítico y el impulso a sus creadoras y creadores.

Como parte de esta destacada presencia, San Luis Potosí participará en la mesa de reflexión “Escribir desde el Bajío: procesos, identidad y nuevos públicos”, dentro del ciclo “León 450: La herencia de las letras”, programada para el próximo 4 de mayo a las 18:00 horas en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Poliforum León.

En este importante espacio literario estarán presentes Francisco Márquez, Celeste Alba y Joel Alba, ganadores del Premio Municipal de Literatura organizado por el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, quienes compartirán sus experiencias creativas, reflexiones sobre la construcción literaria desde la región del Bajío, así como sus perspectivas sobre la identidad cultural y la formación de nuevas audiencias lectoras.

La participación de San Luis Capital en la FENAL representa una plataforma fundamental para visibilizar el talento literario potosino a nivel nacional, reafirmando el papel de la ciudad como un referente en políticas culturales sólidas y en la generación de espacios para el desarrollo artístico.

Este esfuerzo forma parte de la visión cultural impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha consolidado una estrategia integral para fortalecer la cultura como motor de transformación social, posicionando a San Luis Potosí como una ciudad dinámica, innovadora y con una destacada presencia en el ámbito literario.

Gracias a este trabajo sostenido, San Luis Potosí ostenta con orgullo el reconocimiento internacional como Ciudad Creativa de la Literatura por la UNESCO, distinción que respalda su vocación como territorio generador de pensamiento, creación artística y promoción de la lectura.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que esta participación en la Feria Nacional del Libro de León reafirma el compromiso institucional con la proyección del talento local:

“Para San Luis Potosí es fundamental abrir espacios donde nuestras y nuestros autores puedan dialogar con otros públicos, compartir sus procesos y fortalecer la presencia literaria de nuestra ciudad. Ser parte de la FENAL no solo reconoce la calidad de nuestras voces emergentes y consolidadas, sino que también fortalece nuestra identidad como Ciudad Creativa de la Literatura ante México y el mundo”.

Asimismo, Juárez Córdova subrayó que el respaldo del Gobierno Municipal continúa generando oportunidades para que las y los creadores potosinos trasciendan fronteras, construyan nuevas redes culturales y consoliden a San Luis Capital como una referencia nacional en materia de promoción literaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí continúa demostrando que la cultura es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad participativa, crítica y orgullosa de su patrimonio, proyectando a sus autoras y autores como embajadores del talento potosino en escenarios de alto prestigio nacional.