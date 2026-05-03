Galardonadas del Premio Municipal de la Mujer “Alma Irene Nava Bello” 2026 reafirman continuidad de su labor social

El reconocimiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí fue recibido como un aliciente para continuar fortaleciendo sus causas.

Las ganadores del Premio Municipal de la Mujer “Alma Irene Nava Bello” 2026 expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a la sociedad por visibilizar su trabajo en favor de la justicia, igualdad, desarrollo social y la atención a sectores vulnerables, afirmando que es un aliciente para continuar fortaleciendo sus causas y proyectos sociales.

En la categoría “Mujeres en lo Individual”, María Esperanza Lucciotto López fue reconocida por su compromiso y acciones en favor de la justicia y los derechos humanos. Al recibir el premio, agradeció el respaldo institucional y social, y señaló que este reconocimiento representa un impulso para seguir adelante: “Este premio no es solo mío, es de todos”, expresó, al destacar que el acompañamiento de la sociedad fortalece su convicción de continuar su labor.

Por su parte, en la categoría de “Organizaciones, Agrupaciones o Colectivas”, fue distinguida Vuelo de Pájaros A.C., por su trabajo en la reinserción social de mujeres privadas de la libertad y sus familias, así como por el acompañamiento a mujeres egresadas mediante vivienda temporal, capacitación y oportunidades laborales.

La representante de la asociación, María del Rosario Anaya, agradeció el reconocimiento, subrayando que este tipo de apoyos motivan a seguir trabajando. “Todos tenemos que seguir trabajando para que estas mujeres tengan la oportunidad de volar y ser mejores personas y ser autosuficientes”, afirmó.

Las galardonadas coincidieron en que este reconocimiento no solo honra su trayectoria, sino que también representa un estímulo para reforzar su compromiso con las causas sociales que impulsan día con día.