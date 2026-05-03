ESTADO FORTALECE LA SANIDAD GANADERA EN 2026

* Incrementan inversión y acciones para proteger la salud de especies productivas y respaldar al sector pecuario potosino.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el campo potosino, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), en coordinación con instancias federales, realizó la evaluación y ampliación de recursos destinados a la sanidad animal, con una inversión que alcanza los 29 millones de pesos en este 2026. Estas acciones representan un impulso sin límites para proteger la producción pecuaria y garantizar alimentos de calidad.

Durante una sesión de trabajo con el Comité Estatal de Protección Pecuaria, se revisaron campañas clave contra enfermedades como la tuberculosis bovina, la brucelosis y la rabia paralítica, además de los resultados en los Puntos de Verificación e Inspección (PVI) instalados en carreteras y zonas estratégicas. A partir de este análisis, se acordó fortalecer la vigilancia sanitaria y ampliar las medidas preventivas en beneficio de productores de ganado, aves y abejas.

Asimismo, se ratificaron los convenios de colaboración para mantener operativas las campañas sanitarias en todo el Estado. Este esfuerzo conjunto consolida el cambio que se vive y se siente con mejores condiciones para la producción, la sanidad y el desarrollo económico del sector.