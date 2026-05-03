RICARDO GALLARDO IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN SAN LUIS POTOSÍ

• El Estado alcanzó $251 pesos producidos por hora trabajada en el último trimestre de 2025, de acuerdo con la plataforma “México, ¿cómo vamos?”

Gracias a las condiciones de estabilidad laboral y desarrollo económico que prevalecen en el Gobierno Estatal de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se mantiene dentro de las 10 entidades con más pesos producidos por hora trabajada, registrando $251 en el último trimestre del 2025, esto, en datos publicados por la plataforma de análisis económicos “México, ¿cómo vamos?”

Esta medida supera la media nacional que es de $218 pesos por hora trabajada, lo que indica que, en San Luis Potosí, las y los trabajadores perciben hasta $33 pesos más por cada hora que pasan en sus centros laborales, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para sus familias y un mayor poder adquisitivo, a la vez que el Estado continúa consolidándose como un gran destino de inversión nacional e internacional para seguir generando empleos con sueldos competitivos.

Este avance es resultado de una política económica sólida implementada en este cambio que se vive y se siente, promoviendo la inversión, la generación de empleos bien remunerados y el fortalecimiento del mercado interno. Cada una de las gestiones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha contribuido a consolidar la llegada y expansión de firmas nacionales e internacionales, que encuentran en San Luis Potosí un entorno confiable, con estabilidad social, paz y orden en sus cuatro regiones.

Asimismo, el desarrollo de infraestructura estratégica ha sido un factor clave en este crecimiento. La modernización de vialidades urbanas y carreteras permite reducir tiempos de traslado hacia la zona industrial, además de facilitar la conexión eficiente con estados vecinos, optimizando la logística para el traslado de materia prima, refacciones y productos terminados, lo que incrementa la competitividad del Estado en los mercados nacionales e internacionales.