CENTRO DE NEGOCIOS POTOSÍ IMPULSA EXPOSICIONES INTERNACIONALES Y COMERCIALES

* Expo TlaquepArte y Expo Tu Descanso reúnen cultura, artesanía y oferta comercial en un fin de semana largo que fortalece la economía local.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de posicionar a San Luis Potosí como un punto de encuentro para el comercio y la cultura, el Gobierno del Estado impulsa la realización simultánea de la Expo TlaquepArte y Expo Tu Descanso en el Centro de Negocios Potosí (CNP). Ambas actividades reflejan un impulso sin límites para dinamizar la economía y acercar experiencias de nivel internacional a las y los potosinos.

Por un lado, TlaquepArte reúne a más de 200 expositores de cuatro continentes, quienes ofrecen artesanías, joyería, decoración y productos gastronómicos que van desde piezas tradicionales hasta propuestas internacionales, con una proyección de más de 15 mil visitantes y una derrama económica de 12 millones de pesos. En paralelo, Expo Tu Descanso presenta una amplia variedad de artículos especializados como colchones y sistemas de descanso, con orientación directa al público y opciones accesibles para las familias.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 4 de mayo, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita y servicios como estacionamiento, áreas inclusivas y espacios funcionales para las y los visitantes. Este tipo de eventos consolida el cambio que se vive y se siente, al fortalecer la actividad comercial, promover la cultura y generar una importante derrama económica.