Laura Pausini cumple en México su sueño de cantar junto a Ana Torroja

Laura Pausini ofreció un concierto inolvidable en la Ciudad de México, donde además cumplió uno de sus más grandes sueños: cantar junto a Ana Torroja.

La italiana se presentó este 2 de mayo en la Arena CDMX ante 15 mil personas.

Pausini tuvo como invitada a Ana Torroja, a quien describió como “una grandísima inspiración” para su carrera.

En ese cuerpo pequeño, tú inspiras mucho, y hoy tú me has cumplido un sueño grande, muñequita mía”, le dijo.

Ambas intérpretes deleitaron al público con el éxito de Mecano, ‘Hijo de la Luna‘.

El concierto de Pausini continuó con sorpresas, como la aparición del rapero italiano Achille Lauro para interpretar la versión en español de ’16 de Marzo’, recientemente estrenada.

A lo largo de más de tres horas la cantautora italiana consintió al público mexicano con clásicos como Amores extraños, La soledad e Inolvidable, pero también con sus versiones de Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y Eso y más de Joan Sebastian.

Y cuando la gente creyó el concierto había finalizado y se disponía a salir, Laura Pausini reapareció en el escenario para interpretar Quiero decirte que te amo y El mundo que soñé.

La italiana se encuentra en México como parte de su Yo Canto World Tour.

El martes 5 de mayo se presentará en la Arena Guadalajara y el 7 de mayo en la Arena Monterrey.

Con información de Billboard