EN ORDEN, INICIA MUDANZA DE DEPENDENCIAS A LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

– Se prevé que este magno recinto gubernamental sea inaugurado a mediados del mes de mayo, transformando el servicio público y el desempeño laboral de trabajadores.

Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, esta semana, la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez, comenzó a recibir a las distintas áreas municipales a través del traslado ordenado de sus actividades operativas y administrativas, cuidando en todo momento no afectar la atención a la ciudadanía e informar oportunamente cualquier situación relacionado a la prestación de servicios y trámites.

El nuevo recinto gubernamental concentrará más de 60 áreas municipales, con el objetivo de transformar la atención ciudadana con instalaciones modernas y accesibles. Algunas dependencias, que por la naturaleza de sus servicios, no formarán parte de este histórica cambio administrativo, y continuarán en la ubicación actual de sus instalaciones, para seguir garantizando trámites y beneficios cercanos a la población, entre ellas: Oficialías del Registro Civil, Bibliotecas municipales, Servicio Médico Municipal, entre otras.

Desde la semana pasada, el magno recinto soledense, que se contempla sea inaugurado a mediados de este mes de mayo, comenzó a ser amueblado en su totalidad, mientras se recepciona toda la infraestructura administrativa de cada dependencia, asegurando que los trámites se sigan prestando sin interrupciones.

El Alcalde Juan Manuel Navarro resaltó la culminación de este edificio gubernamental, con una inversión totalmente de Gobierno Estatal, para convertir el servicio público a las familias y dignificar el desempeño laboral de miles de trabajadores municipales, fortaleciendo la cercanía con toda la población.

El nuevo recinto, ubicado en la colonia Valle de San Isidro, cuenta instalaciones idóneas para una accesibilidad universal, al contar con elevadores y rampas de acceso para personas con discapacidad, áreas peatonales amplias y seguras, así como salas de espera cómodas, módulos de sanitarios suficientes y espacios listos para brindar un entorno amigable que favorezca un tránsito ágil y seguro.

Con este paso firme, Soledad se moderniza, avanza y fortalece su organización interna, al mismo tiempo que mejora la experiencia de la ciudadanía que podrá realizar sus trámites sin necesidad de moverse a otras partes del municipio, ya que todo lo encontrará en un solo lugar, ofreciendo un servicio público eficiente.