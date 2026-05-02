SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ BAILARÁ AL RITMO DE HUAPANGO ESTE “DOMINGO CULTURAL”

– Cultura Municipal invita a disfrutar en familia de esta actividad llena de de música, danza y talento a partir de las siete de la noche en el Jardín Hidalgo

Nuevamente, el Jardín Hidalgo de Soledad de Graciano Sánchez se llenará de ritmo y entusiasmo con la presentación del Grupo de Danza Folclórica Infantil, que tiene preparado para el público soledense una velada de ritmos huastecos, donde los tradicionales huapangos podrán ser apreciados y harán vibrar al publico y el escenario de “Domingos Culturales”, a partir de las siete de la noche.

Siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar actividades que promuevan la convivencia familiar y el sano esparcimiento, la dirección de Cultura Municipal a cargo de su titular Felipe Cárdenas Quibrera, invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades que este programa ofrece cada domingo, con el objetivo de apoyar y proyectar el talento local, así como incentivar la economía del Centro Histórico mediante la afluencia de visitantes al corazón del municipio

A través de la música y una muestra de baile a cargo del Grupo de Danza Folclórica Infantil, presentará mañana domingo 3 de marzo un espectáculo de sones huastecos, los cuales son una expresión artística que refleja la vida, la tradición y la riqueza cultural de la Huasteca potosina, y donde las y los asistentes podrán disfrutar en un ambiente alegre, seguro y completamente familiar.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de impulsar actividades culturales para fortalecer el tejido social, acercando espacios de expresión artística y promoviendo la identidad del municipio y el Estado, en un entorno de sana convivencia para todas y todos los soledenses