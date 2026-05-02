DESTACA JUAN MANUEL NAVARRO IMPACTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL PUENTE VEHICULAR EN CIRCUITO POTOSÍ

– La obra para la transformación de la movilidad en el municipio, registra un avance del 70 por ciento, lo que permite sea inaugurado en este mes de mayo.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el cambio que hoy registra la zona metropolitana de San Luis Potosí, con obras urbanas que generan mayor bienestar social, movilidad y desarrollo regional para las familias y visitantes, consolidando al municipio como una ciudad integral y condiciones de crecimiento sostenido para todos los sectores.

Al respecto, refirió el avance del 70 por ciento en la construcción del Puente Superior Vehícular en el Circuito Potosí y el bulevar Valle de los Fantasmas, obra que simboliza la visión de futuro y de transformación urbana del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, impactando notablemente en la movilidad segura y estratégica de familias soledenses, proveeduría, tránsito local y traslado de mercancías que refuerzan el dinamismo económico y social del municipio.

Informó que tras platicas con el Mandatario Estatal, el Puente Vehicular será inaugurado en este mes de mayo, dando respuesta a una problemática de carga vehicular en la zona oriente.

Agregó que el respaldo del Gobierno Estatal en obras de alto impacto en Soledad, ha sido clave para seguir construyendo condiciones de vida mejores y elevando la plusvalía, la seguridad, los servicios públicos y la comodidad de miles de habitantes y visitantes. «Soledad no deja de transformarse y convertirse en una ciudad integral, con nueva infraestructura urbana que consolida el crecimiento y brinda oportunidades de prosperidad», dijo el edil.

Detalló que el proyecto del Puente Superior Vehícular lo ejecuta la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), y que existe coordinación con Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal, para llevar a cabo cierres viales y maniobras necesarias para continuar con la colocación de trabes. Indicó que, de acuerdo al reporte oficial, en estos días de instalarán las últimas trabes, loza y carpeta asfáltica, así como señalización y obras complementarias.

Por último, expresó que con suma de esfuerzos, escuchando a la población de cerca y todos los días, es como se logra acabar con demandas sociales prolongadas y dar muestra de prosperidad, inclusión y cambios profundos en favor de todos los y las soledenses.