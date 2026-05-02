EN MAYO, DIF DE SOLEDAD BRINDA ATENCIÓN DENTAL GRATUITA EN DÍAS SÁBADOS

– Se ofrecerá servicio los días sábados 16 y 30 de mayo, en un horario de 7:00 a 14:00 horas en la UBR 2.

Con el fin de ampliar los servicios de salud a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), brindará atención dental gratuita dos sábados durante este mes de mayo, en el Centro Municipal de Autismo de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) número dos, ubicada en la colonia Villa Jardín.

Para beneficiar a la población que no puede acudir en los horarios asignados entre semana, el DIF de Soledad informa que ofrecerá atención los días sábados 16 y 30 de mayo, en un horario de 7:00 a 14:00 horas, para quienes requieran servicios de extracciones, limpiezas, colocación de resinas y empastes.

Se recuerda que la atención promedio es de 25 pacientes por jornada, por lo que para mayor comodidad se invita a las familias interesadas a asegurar su lugar, agendando su cita en el consultorio dental ubicado en calle Villa Jardín 301, colonia del mismo nombre, o bien hacerlo por teléfono al numero 444 102 3708, el cual se mantiene disponible a las solicitudes ciudadanas de lunes a viernes en horario de oficina.

Asimismo, se informa que la atención en el consultorio dental, mantiene su servicio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Estas acciones, forman parte de la visión de gobierno que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar servicios integrales a todos los y las soledenses, encausando los esfuerzos en quienes más lo necesitan, y facilitando a los ciudadanos horarios que les permita atender su salud sin afectar sus actividades laborales.

Los servicios dentales que se ofrecen cuentan con personal y equipo especializado, listo para brindar una atención digna y de calidad, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cercano a su gente, escuchar sus necesidades y atender a la población sin distinción alguna.