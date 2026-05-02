Gobierno Municipal llevó alegría a más de 24 mil niñas y niños con más de 100 eventos del Día de la Niñez

Más de 100 celebraciones se realizaron en colonias y comunidades de San Luis Capital.

La jornada reunió a 24 mil niñas y niños, con actividades de convivencia y diversión.

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos llevó a cabo más de 100 eventos de celebración del Día de la Niñez en colonias y comunidades de la ciudad, generando momentos de alegría y convivencia para 24 mil niñas y niños capitalinos, informó el secretario de Bienestar Municipal Edmundo Torrescano.

El funcionario municipal detalló que este esfuerzo fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Bienestar con las Juntas de Participación Ciudadana, los Comités de Bienestar y la ciudadanía organizada, además de la colaboración transversal de áreas como el DIF Municipal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Cultura y la Dirección de Deporte Municipal, entre otras. “Todos los funcionarios de primer nivel del Gobierno Municipal se sumaron para llevar felicidad a las infancias de San Luis Capital”, subrayó.

Las celebraciones incluyeron actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecieron la convivencia comunitaria y promovieron valores de inclusión y respeto. En cada colonia y comunidad, las niñas y los niños disfrutaron de juegos, espectáculos y dinámicas que resaltaron la importancia de reconocer a la niñez como el presente y futuro de San Luis Capital.

En esta gran jornada también participó el Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal, que desarrolló actividades lúdicas y recreativas enfocadas en el cuidado del medio ambiente, la convivencia vecinal, el respeto y el amor por la ciudad. Con su entusiasmo y compromiso, las niñas y los niños agentes del Escuadrón reforzaron el mensaje de que cuidar San Luis Capital es tarea de todos.

Con estas celebraciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar espacios de inclusión y alegría para las niñas y los niños, consolidando la Garantía de Bienestar como eje de las políticas públicas que ponen en el centro a la niñez capitalina.