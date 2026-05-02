Para garantizar la movilidad y seguridad, cuadrilla de “Respuesta Inmediata” interviene la Calzada de Guadalupe

Personal de la UGCH rehabilita la superficie de rodamiento de adoquines en esta vía

Esta avenida es una de las de mayor afluencia vehicular, por ello la importancia de su rehabilitación

Las cuadrillas de “Respuesta Inmediata”, intensifican sus recorridos por diferentes sectores del Municipio de San Luis Potosí, con el único propósito de atender las solicitudes ciudadanas relacionadas con el rescate de arterias principales.

De ahí que personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico – UGCH-, mediante distintas acciones mejoró la tradicional Calzada de Guadalupe, una de las avenidas con mayor movimiento en la ciudad, para garantizar la circulación y la seguridad.

Entre los trabajos sobresalen la reposición de adoquines, pero igualmente la colocación de piezas faltantes o fracturadas sobre la superficie de rodamiento, labores que se realizaron con la señalética correspondiente para evitar situaciones de riesgo.

Para concluir, el Gobierno Capitalino a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico dio a conocer que estas labores se llevan a cabo todos los días, para cumplir con las instrucciones del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, para ampliar la cobertura de las cuadrillas de “Respuesta Inmediata”.