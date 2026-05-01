SOLEDAD CONSOLIDA RESULTADOS EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO Y SE PREPARA PARA LO GLOBAL

– La participación del municipio deja logros en la promoción de atractivos, capacitación estratégica y vanguardista, además del inicio de alianzas clave para la proyección turística con visión de futuro.

Soledad de Graciano Sánchez fortalece su posicionamiento turístico durante su participación en la edición 50 del Tianguis Turístico de México, consolidando una agenda activa de trabajo enfocada alianzas estratégicas, promoción de atractivos y preparación para competir en un entorno global. En este encuentro nacional, Soledad generó vínculos institucionales clave, pero también avanzó en la construcción de una estrategia integral que combina difusión, capacitación y visión de futuro.

Durante el evento, se sostuvo un acercamiento con la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, a quien se le presentó el pasaporte turístico “Vive Soledad”, como parte de la estrategia para impulsar La Ruta del Vino y la Enchilada, así como la identidad cultural del municipio.

Asimismo, se concretó una reunión con José Luis Sosa Limón, del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), con el objetivo de explorar la realización de eventos de turismo deportivo que fortalezcan la actividad económica local y amplíen la oferta turística.

Como parte de la preparación estratégica, el director de Turismo y Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, participó en una capacitación especializada con Andreas Cordero, especialista en nuevos negocios para Latinoamérica de Google, enfocada en el uso de herramientas digitales para la promoción, conexión y posicionamiento de destinos turísticos.

Además, como parte de la proyección del municipio en este foro nacional, se sostuvo un encuentro con la conductora y actriz Andrea Escalona, fortaleciendo la visibilidad de Soledad ante nuevos públicos y plataformas de difusión. En este mismo sentido, se realizó gira de medios nacionales como Milenio, El Sol de México, Reporte Índigo, El Financiero, Imagen, Grupo Expansión, TV Azteca y SDP Noticias entre otros.

La participación de Soledad de Graciano Sánchez responde a una visión impulsada por la administración del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, orientada a consolidar al municipio como un destino competitivo, con identidad, conectividad y una oferta turística en crecimiento.

En el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico, Soledad demuestra que su participación resultó una apuesta clara por el desarrollo turístico con estrategia, preparación y resultados, motivando y contribuyendo al desarrollo regional programático y visión a largo plazo.