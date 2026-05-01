AYTO DE SOLEDAD GARANTIZA ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES EN SALUD, RECREACIÓN Y CONVIVENCIA

– Pláticas de nutrición, viajes recreativos y actividades comunitarias fortalecen la salud y la integración social de las personas adultas mayores en Soledad de Graciano Sánchez.

La Coordinación de Atención a Adultos Mayores de Soledad de Graciano Sánchez fortalece durante el mes de mayo una agenda integral de actividades enfocadas en el bienestar, la salud y la convivencia de este sector, con pláticas de nutrición especializadas ante la temporada de calor, organización de viajes recreativos y el impulso a más de 25 clubes activos en colonias y comunidades del municipio, acciones cercanas que fomentan la participación y el desarrollo de este sector poblacional, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La titular del área, Bertha Guerrero Medina informó que como parte de las acciones preventivas ante las altas temperaturas, se imparten pláticas de nutrición dirigidas por un especialista, donde se brindan recomendaciones sobre alimentación adecuada y preparación de electrolitos caseros. “Estamos muy enfocados en cuidar la salud de nuestras y nuestros adultos mayores, sobre todo en esta temporada de calor, por eso acercamos información útil y práctica que pueden aplicar en su día a día, además de mantenerlos activos y acompañados”, destacó.

También explicó que continua la entrega de medicamentos gratuitos a toda esta población, que por su edad requiere medicina específica. Se brinda la atención de manera adecuada, con contacto directo con familias y con una política de sensibilidad y cercanía.

Asimismo, detalló que se prepara un viaje al parque acuático Gogorrón con integrantes de distintos clubes, replicando la experiencia del año pasado donde participaron alrededor de 14 autobuses con adultos mayores y sus acompañantes, quienes disfrutaron de alimentos y bebidas; además, resaltó el crecimiento de los clubes en comunidades como Tinaja, Enrique Estrada y Ventura, donde hay alta participación en actividades como la elaboración de manualidades, especialmente las rosas eternas.

En el marco del Día de las Madres, el próximo 10 de mayo se contempla la entrega de aproximadamente mil rosas eternas elaboradas por los propios clubes en la Plaza principal, como un gesto de reconocimiento y cercanía con las mujeres adultas mayores del municipio, lo que genera un reconocimiento al esfuerzo personal y fortalece la socialización.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando y atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables, en especial de quienes han sido pilar en la construcción de este municipio.