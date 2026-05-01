NUEVO PARQUE URBANO EN PUERTAS DEL SOL EN SOLEDAD, PARA OFRECER ESPACIOS A LA NIÑEZ

– Vecinas y vecinos destacan el impacto positivo de la obra en la convivencia infantil y sus familias, dejando en el olvido un Parque triste y dañado.

“Ahora sí vamos a tener un lugar digno y seguro donde nuestras niñas y niños puedan jugar, convivir y crecer felices”, coinciden vecinas y vecinos del fraccionamiento Puertas del Sol, al reconocer la rehabilitación del parque urbano en su colonia, una obra impulsada por Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, que transformará un espacio abandonado y dañado en un punto de encuentro familiar, fortaleciendo la seguridad, la convivencia y el desarrollo integral de la niñez.

Petra Ruelas, vecina beneficiaria, expresó su agradecimiento al destacar el impacto directo en la vida cotidiana de las familias: “Estoy muy contenta, porque ya tenía años que necesitábamos rehabilitar este Parque Urbano; muchas gracias al Alcalde porque nos va a ayudar; ahora los niños tendrán un lugar donde jugar y también nosotras podremos realizar actividades como manualidades en un espacio digno, antes estaba muy triste y abandonado, pero ahora será más seguro para todos”.

Por su parte, Adelita Hernández resaltó que esta acción atiende una necesidad urgente que durante años fue ignorada: “Está muy bien que hayan volteado a ver este deportivo, estaba muy abandonado y los juegos destruidos, esto es para beneficio de los niños, porque ahora tendrán un espacio adecuado, con alumbrado y mayor seguridad; ya no será un lugar donde haya riesgos, sino un sitio para convivir como debe ser, gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro por tomar esta decisión”.

Asimismo, María Florina, vecina del sector, subrayó que la obra devolverá la tranquilidad a las familias: “Nos hacía mucha falta esta rehabilitación, ya teníamos años solicitándola, este espacio se va a convertir en un lugar seguro y bonito para nuestros hijos y nietos; antes no los traíamos por la inseguridad, pero ahora seguro vamos a venir, le damos las gracias al presidente municipal por volver a vernos y atendernos”.

La rehabilitación del Parque Urbano Puertas del Sol contempla la intervención de más de 5 mil metros cuadrados con áreas deportivas, recreativas y de convivencia, así como iluminación y cercado perimetral para mayor seguridad, consolidando el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de mantenerse cercano a las familias, escuchar sus necesidades y responder con obras que transforman su entorno y elevan su calidad de vida.