ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ANUNCIA ARRANQUE DE PROGRAMA INTENSIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro informó que se desplegará un operativo colonia por colonia para sustituir luminarias en mal estado y fortalecer la seguridad de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció la puesta en marcha de un programa integral de rehabilitación de alumbrado público que recorrerá todas las colonias del municipio, con el objetivo de atender de manera directa las luminarias en mal estado y abonar a la seguridad pública en calles y espacios públicos, como parte del compromiso de garantizar servicios públicos básicos, imagen urbana y condiciones dignas para vivir a todas y todos.

El plan contempla intervenciones colonia por colonia, donde cuadrillas de trabajo revisarán y sustituirán las lámparas que no funcionan, permaneciendo el tiempo necesario hasta concluir cada sector; la estrategia se desarrollará de forma continua durante lo que resta de la administración, priorizando la cercanía con la población y la atención directa a sus reportes, bajo una coordinación operativa que permitirá avanzar de manera ordenada en todo el territorio municipal.

El Alcalde Navarro Muñiz destacó la necesidad de que los resultados sean visibles y las familias perciban una mejora en su entorno: “En la primera quincena de mayo vamos a estar acudiendo a todas las colonias de Soledad con el tema del alumbrado público, vamos a ir colonia por colonia, reponiendo todas las lámparas que ya no sirven, y cuando terminemos una nos vamos a otra, hasta que todo Soledad este completamente iluminado, queremos que el cambio se note y que la gente lo vea en su calle”, expresó.

Expresó que está iniciativa nace de una conversación con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para trabajar coordinadamente todos los municipios que integran la zona metropolitana y ofrecer condiciones armoniosas para habitantes y visitantes, generando mayor desarrollo y crecimiento social.