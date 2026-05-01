Policía de la Capital atiende reporte por maltrato animal y resguarda a canino lesionado

Oficiales de la Jefatura de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital atendieron un reporte ciudadano por presunto maltrato animal en la colonia Nueva Progreso. Los agentes municipales acudieron de inmediato al lugar, donde localizaron a un canino con lesiones visibles en sus extremidades delanteras.

Durante la intervención, los agentes municipales detectaron que el animalito presentaba cortadas presuntamente realizadas con un machete, por lo que se brindó atención inicial y fue trasladado al Centro de Bienestar Animal Municipal, donde quedó bajo resguardo para recibir tratamiento médico veterinario especializado.

De manera paralela, se recabaron los datos correspondientes para dar con el paradero de los probables responsables de la agresión al perrito.

Asimismo se informa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana procederá con la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.