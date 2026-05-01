San Luis Capital llegará al Aeropuerto de Toronto durante temporada mundialista

La ciudad será promovida internacionalmente a través del proyecto cultural Take Your Seat en uno de los aeropuertos más transitados de Canadá

San Luis Capital fortalecerá su proyección internacional al formar parte de una instalación digital en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá, donde será exhibida del 1 de mayo al 31 de julio de 2026, en el contexto de la temporada mundialista. Esta estrategia permitirá posicionar al destino potosino ante millones de viajeros internacionales que transitan por una de las terminales aéreas más importantes de América del Norte.

La promoción se realizará a través del proyecto cultural Take Your Seat, una iniciativa internacional de fotografía que difunde destinos turísticos mediante exposiciones en aeropuertos y espacios públicos de alta afluencia. Este concepto utiliza imágenes emblemáticas acompañadas de una narrativa visual que invita a los viajeros a conectar con la identidad, historia y riqueza cultural de cada ciudad, generando interés por visitarlas.

Para esta exhibición, se llevó a cabo un levantamiento fotográfico en sitios representativos del Centro Histórico y del patrimonio cultural de San Luis Capital, material que será curado y presentado en formato digital dentro del aeropuerto canadiense. Esta plataforma permitirá mostrar la diversidad cultural, arquitectónica y gastronómica del municipio a una audiencia global.

Esta acción forma parte del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, que contempla el fortalecimiento de la promoción turística internacional y la consolidación de San Luis Capital como un destino incluyente y competitivo, mediante estrategias innovadoras que incrementen su visibilidad y atraigan visitantes en escenarios globales como el Mundial de 2026.