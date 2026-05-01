Gobierno de la Capital invita a disfrutar la Feria del Taco

Las mejores taquerías de la ciudad participarán en este evento gastronómico los días sábado 2 y domingo 3 de mayo en la Alameda Juan Sarabia

El Gobierno de la Capital invita a todas las familias potosinas y a quienes nos visitan de otros lugares del país, a que disfruten de la primera Feria del Taco San Luis Amable, evento gastronómico en el que participarán los principales establecimientos de la ciudad.

El evento, que se celebrará en la Alameda Juan Sarabia, se podrán saborear múltiples zasones, estilos y variedades para desayunar, comer o cenar, ya que las taquerías ofrecerán sus especialidades de las 10:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

El evento es impulsado por el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, con el fin de que promover la gran variedad de tacos que se ofertan en todas las zonas de la ciudad.

Igualmente la Feria del Taco es una excelente oportunidad para fomentar la convivencia familiar, así como para que el turismo conozca las múltiples opciones que ofrecen los verdaderos expertos de esta especialidad gastronómica.