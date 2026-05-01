SAN LUIS POTOSÍ, EN EL TOP NACIONAL CON MENOS HOMICIDIOS

• Durante abril, la entidad registró cuatro casos, equivalente al 0.28% del total nacional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que, de acuerdo con el análisis del reporte diario de homicidios dolosos elaborado por un grupo interdisciplinario integrado por dependencias federales, San Luis Potosí se posicionó durante abril como la tercera entidad con menor número de homicidios dolosos en el país, al registrar cuatro casos, lo que representa el 0.28 por ciento del total nacional.

El reporte nacional indica que durante abril se contabilizaron mil 409 homicidios dolosos en México, ubicando a Baja California Sur y Durango como el primer lugar con menor número de casos con uno cada uno, Yucatán en segundo lugar con dos casos, y San Luis Potosí en la tercera posición con cuatro incidencias.

Estos resultados confirman el avance de la Estrategia Integral de Seguridad impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la cual ha permitido mantener los índices delictivos en niveles históricos a la baja, con una coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia y la presencia operativa en las cuatro regiones del Estado.

La SSPC destacó que se fortalecen las estrategias en curso, para que San Luis Potosí siga avanzando por el camino correcto en la consolidación de la paz y la tranquilidad para las familias, con el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y con el respaldo de la ciudadanía, para posicionarse como el estado más seguro de México.