NUEVO TECHADO ESCOLAR EN PAVÓN IMPACTA Y FAVORECE EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

• Familias y personal educativo destacan que ahora las y los alumnos podrán disfrutar de su escuela sin exponerse al sol y con mayores oportunidades de desarrollo estudiantil.

“Hoy nuestras hijas e hijos tienen un mejor lugar para aprender, jugar y crecer; estamos muy agradecidos por este apoyo que cuida su bienestar”, coincidieron con entusiasmo directivos, docentes y madres de familia de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, tras la inauguración del nuevo techado que mejora de forma directa las condiciones en las que niñas y niños realizan sus actividades escolares, deportivas y recreativas, al destacar el respaldo cercano del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, cuya gestión responde a las necesidades reales de la comunidad educativa.

El director del plantel, Víctor Cruz, resaltó que el beneficio alcanza a más estudiantes: “Este techado no únicamente beneficia a la escuela José María Morelos y Pavón, sino también a la Escuela Ignacio Allende del turno vespertino; son cerca de 550 niños los que resultan beneficiados, ahora tendrán espacio suficiente para realizar actividades al aire libre”, expresó, al reconocer que en Soledad se impulsan obras educativas en favor de la niñez.

Por su parte, la docente Elia Edith Velázquez subrayó la importancia de contar con este espacio ante las altas temperaturas: “Sí nos hacía falta un techado, en estos tiempos de mucho calor los niños sufrían bastante al realizar actividades físicas; además, nuestra escuela es sede de eventos culturales y deportivos, por lo que esta obra representa un gran beneficio”, señaló.

Desde el punto de vista de las familias, Alejandra Tinajero destacó el cambio que representa para la salud de las y los estudiantes: “Se le agradece mucho al Alcalde por este apoyo, ahora los niños podrán hacer sus actividades sin tanto problema, antes se asoleaban bastante e incluso había casos de insolación”, comentó; mientras que Perla María añadió: “Es un proyecto muy esperado, ahora que está techado podrán realizar más actividades sin sufrir el sol, es un trabajo muy bien realizado que les ayudará bastante”.

La obra, que se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado, consistió en la construcción de un techado con cubierta metálica de 15 por 27 metros, además de pintura de cancha, instalación de porterías, postes de voleibol y alumbrado, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, fortaleciendo espacios dignos para el desarrollo integral de más de 500 alumnas y alumnos en Soledad de Graciano Sánchez.