SOLEDAD CONSOLIDA RESULTADOS EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2026: INICIA ALIANZA DEPORTIVA

– Se concretó un acercamiento mayor con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, con el fin de proyectar al municipio como sede de actividades deportivas de alto reconocimiento, derivado del antecedente que se tiene.

En el segundo día de actividades del Tianguis Turístico de México 2026, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez avanza con resultados concretos que fortalecen su proyección turística, cultural y económica, a través de una agenda estratégica de reuniones que impulsan el desarrollo local y acercan oportunidades a las familias soledenses.

La participación del Ayuntamiento permite consolidar alianzas clave con actores del sector turístico nacional, con el objetivo de detonar mayor afluencia de visitantes, promover la identidad del municipio y generar nuevas oportunidades para prestadores de servicios, comerciantes y sectores productivos, siguiendo la visión de crecimiento ordenado y cercano a la población que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de estas acciones, se presentó ante la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, el pasaporte turístico “Vive Soledad”, herramienta que promueve la Ruta del Vino y la Enchilada, resaltando la riqueza gastronómica, cultural y la identidad local; asimismo, se concretó un acercamiento con José Luis Sosa Limón, representante del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, con el objetivo de impulsar el turismo deportivo como una nueva vía de desarrollo.

Lo anterior, derivado de los antecedentes con que cuenta el municipio con eventos deportivos de alta trascendencia, donde deportistas internacionales han sido protagónicos de competencias de resistencia y capacidad deportiva en los últimos años.

El director de Turismo y Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que por primera vez Soledad forma parte de este encuentro de alto nivel, donde se impulsa una agenda enfocada en resultados: “aprovechamos cada espacio para concretar acuerdos que se traduzcan en beneficios reales, fortaleciendo la promoción del destino y el crecimiento económico del municipio”.

Con acciones firmes y cercanas a la gente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de generar alianzas que abren la puerta a la realización de eventos que fortalecen la economía local, impulsan el consumo en comercios y posicionan a Soledad como un destino competitivo, con beneficios directos para la población, especialmente para sectores que dependen del turismo y los servicios, con una visión clara de futuro y desarrollo incluyente.