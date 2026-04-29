EN SOLEDAD, LA TRANSFORMACIÓN URBANA SE LOGRA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA: NAVARRO MUÑIZ

– En sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, se informaron avances de infraestructura estratégica y se anunciaron nuevos programas para la mejora del bienestar social.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, donde resaltó el avance de obras clave para el desarrollo urbano ordenada, estratégico y transformador para miles de familias locales y visitantes, generando mejores condiciones para la atracción turística, el desarrollo económico y el bienestar social; ante integrantes del Consejo, se informó el avance de importantes obras públicas y el comienzo de programas y proyectos que abonarán a la mejora de la calidad de vida de todas y todos los soledenses.

El edil destacó que varias acciones ya alcanzan un alto porcentaje de ejecución, con impacto directo en colonias y comunidades que hoy cuentan con mejores condiciones de vida, gracias a la coordinación con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mediante una inversión histórica que atiende demandas prioritarias y resuelve rezagos que por años afectaron a las familias, pero también, con la participación activa y la confianza ciudadana.

Durante la sesión, se detalló que entre las obras concluidas destacan techados escolares, pavimentaciones con concreto hidráulico en distintas colonias, así como infraestructura educativa en planteles de nivel básico; además, la Unidad Administrativa Municipal reporta un 99 por ciento de avance; también sobresalen proyectos con más del 90 por ciento de progreso, como Parques Urbanos, centros deportivos, rehabilitación de espacios públicos y redes de drenaje sanitario.

Con más del 70 por ciento de avance, sobresalen obras estratégicas como el puente vehicular superior en Circuito Potosí y nuevas instalaciones educativas y de atención social; asimismo, el Consejo validó nuevas acciones de pavimentación en andadores de Hogares Ferrocarrileros, equipamiento hidráulico y la construcción de espacios comunitarios.

En este sentido, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz subrayó que los avances en infraestructura se complementan con acciones directas que impactan la vida diaria de las familias, como el fortalecimiento del alumbrado público en todo el municipio, estrategia que será implementada de manera intensiva en las próximas semanas.

“El avance que hoy presentamos es resultado de escuchar a nuestra gente y trabajar cerca de cada colonia; en la primera quincena de mayo vamos a estar recorriendo todas las colonias con un programa integral de alumbrado público, atendiendo como nos comprometimos, para reponer todas las luminarias que no funcionan, colonia por colonia, con el acompañamiento del Consejo y las áreas operativas, hasta lograr que Soledad esté completamente iluminado y que nuestras familias vivan con mayor seguridad”, expresó.

En el marco de la sesión, las y los consejeros y representantes vecinales reconocieron la oportuna intervención del Ayuntamiento ante planteamientos expuestos en reuniones anteriores, destacando la atención eficaz y el seguimiento puntual brindado por diversas áreas municipales, que en coordinación han dado respuesta a necesidades prioritarias de las colonias, fortaleciendo la confianza ciudadana y reafirmando el compromiso de un gobierno cercano que escucha y atiende.

En un ejercicio más, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la población, atendiendo de manera directa a familias, jóvenes y sectores vulnerables, con una planeación que impulsa el desarrollo integral de Soledad de Graciano Sánchez. Con visión de futuro, la administración continúa consolidando un municipio próspero, ordenado y en constante crecimiento.