ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ABRE ESPACIO AL SENTIR Y A LA VOZ DE NIÑOS Y NIÑAS DURANTE CABILDO INFANTIL

– Este miércoles,16 estudiantes de distintas colonias participaron en una sesión de Cabildo Infantil, donde expusieron propuestas para mejorar sus escuelas y entorno.

– Este ejercicio, en el marco del 30 de abril, fortalece la inclusión y permite al Ayuntamiento mirar las problemáticas desde la perspectiva de las niñas y los niños.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este 29 de abril una significativa sesión de Cabildo Infantil, con la participación de 16 niñas y niños de distintas escuelas del municipio, quienes asumieron roles como Presidente Municipal, Secretario General, síndicos y regidores por un día, en el marco del Día del Niño y de la Niña; desde el Salón de Cabildo, las y los menores conocieron de cerca el funcionamiento del Ayuntamiento y vivieron la experiencia de tomar decisiones para su comunidad, en una actividad que reafirma el compromiso de este Gobierno de estar cerca de las familias y escuchar a las nuevas generaciones.

Durante la sesión, el estudiante Ángel Daniel fungió como Presidente Municipal; Edwin Martin como Secretario General; mientras que Ángel Gael y Lucía asumieron las sindicaturas, acompañados por niñas y niños regidores como Emiliano, Brittani Anahí, Amaury, Victor Manuel, Alison, Melany Itzel, Fernanda Giselle, Ingrid Nahomi, Ángela Isabel, Victoria, Helen Yeiselyn y Román, quienes expusieron propuestas relacionadas con el mejoramiento de espacios deportivos, seguridad escolar, rehabilitación de áreas verdes, señalética en escuelas, acceso al agua y fomento a la lectura, provenientes de instituciones educativas ubicadas en colonias como Valle de la Palma, Enrique Estrada, Prados de Tabachín, Cerrada de los Valles y La Constancia.

En todo momento, el Alcalde, junto al secretario general, Benjamín Pérez Álvarez, acompañó y respaldó el desarrollo de la sesión, generando un diálogo cercano en el que escucharon con atención las inquietudes, ideas y visión de las y los niños para construir un mejor Soledad. “Estoy tomando nota de cada una de sus peticiones para atenderlas a la brevedad; ustedes tienen una voz muy valiosa y quiero saber también qué les gustaría que cambiara en su municipio”, expresó el Alcalde, al tiempo de comprometerse a llevar dotaciones de juguetes a sus escuelas como parte de esta celebración.

El edil reconoció el compromiso y la visión de las y los padres de familias, así como de directivos y docentes de cada institución, al impulsar a las y los estudiantes a participar en la vida pública de su comunidad, e involucrarse en los asuntos públicos de su gobierno. Dijo que este Cabildo infantil resulta un ejercicio fundamental para el Ayuntamiento, permitiendo mirar las problemáticas sociales desde otra perspectiva que es la de las niñas y los niños, y fortalecer la cultura de la inclusión.

Recalcó que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la cercanía con la niñez, reconociéndola como base del desarrollo social y como futuras y futuros ciudadanos que darán rumbo al municipio, y que así, la Administración Municipal, reafirma su vocación de escuchar y atender a todos los sectores, especialmente a quienes hoy, con entusiasmo y creatividad, ya proponen ideas para enaltecer el futuro de Soledad.