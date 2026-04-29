San Luis Capital y CDMX firman alianza turística rumbo al Mundial

El Alcalde Enrique Galindo destaca que el convenio permitirá aprovechar la llegada de más de 5.5 millones de turistas, con promoción conjunta, conectividad y una apuesta por el turismo inclusivo.

En el marco del Tianguis Turístico 2026, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Ciudad de México, representada por Jennie Shrem Serur, Directora General del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, para fortalecer la promoción conjunta y aprovechar el potencial turístico que generará la próxima Copa del Mundo, destacando a San Luis Capital como un punto estratégico en el centro del país.

El Presidente Municipal subrayó que esta alianza abre la puerta para captar parte de los 5.5 millones de visitantes que se esperan en México, al tiempo que posiciona a San Luis Capital como un destino con oferta sólida: “Estamos en el centro, en el corazón de las tres sedes mundialistas, y esta es una gran oportunidad para impulsar el turismo con productos ya consolidados”, afirmó.

Galindo Ceballos resaltó además el perfil incluyente de la ciudad, al señalar que la Capital potosina se ha consolidado como un referente en turismo social. “Podría decir que somos el destino turístico inclusivo de América Latina”, expresó, al destacar iniciativas que permiten que personas con discapacidad también vivan la experiencia turística de manera plena.

El convenio contempla acciones de promoción conjunta, aprovechamiento de la conectividad entre ambas ciudades y el intercambio de estrategias para fortalecer la oferta turística, con énfasis en cultura, gastronomía y experiencias incluyentes, en una alianza que busca detonar el crecimiento económico y posicionar a San Luis Capital en el escenario nacional e internacional.