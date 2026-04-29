Policía de la Capital fortalece coordinación preventiva a favor del sector restaurantero

En reunión con representantes de CANIRAC, el Secretario de Seguridad de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez propuso impulsar acciones conjuntas de seguridad.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y promover acciones preventivas en favor del sector restaurantero.

Durante el encuentro participaron los directores de Guardia Municipal, Tecnologías e Inteligencia Social, así como personal de la Jefatura regional poniente, quienes atendieron planteamientos y necesidades relacionadas con la seguridad de las y los propietarios de diversos establecimientos.

Como resultado de este acercamiento se acordó trabajar en una estrategia de sectorización, siguiendo el esquema de coordinación implementado en el Consejo de Seguridad del Centro Histórico, con el propósito de establecer atención más cercana, respuesta oportuna y seguimiento permanente por zonas comerciales de la ciudad.

Finalmente, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que esta coordinación con el sector restaurantero es altamente favorable, ya que permite construir canales directos de comunicación, fortalecer la prevención y generar mejores condiciones de seguridad para quienes invierten, trabajan y visitan estos espacios en la Capital potosina.