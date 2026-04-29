Fortalece DIF Municipal la sensibilización social con talleres de toma de conciencia en universidades

De 2021 a la fecha, el DIF Municipal ha realizado 55 talleres que han beneficiado a más de 800 personas

Más de 110 estudiantes de áreas de la salud fortalecen su formación con una visión más humana, empática e incluyente.

SLP.- Con el compromiso de seguir construyendo un San Luis amable y más inclusivo, el Sistema Municipal DIF llevó a cabo un taller de toma de conciencia en la Universidad Potosina, dirigido a estudiantes de distintas áreas de la salud y atención social.

Dicha estrategia integral la promueve el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, para fortalecer el tejido social desde la conciencia y la participación activa de las nuevas generaciones.

En este sentido, la titular del DIF Capitalino, Arriaga Márquez, informó que de 2021 a la fecha, se han realizado 55 talleres de “Toma de conciencia” en beneficio de más de 500 personas de diversos organismos de la “Alianza empresarial” así como a más de 300 funcionarios públicos.

En esta jornada participaron más de 110 jóvenes de las licenciaturas en odontología, trabajo social, psicología y enfermería, quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la sensibilización ante las realidades que enfrentan diversos sectores de la población, especialmente las personas en situación de vulnerabilidad.

A través de este tipo de actividades, el DIF Municipal impulsa la formación de profesionales con una visión más humana y comprometida, capaces de brindar atención con respeto, empatía y responsabilidad social.

Tanto el DIF Capitalino como el Ayuntamiento, reafirman el compromiso de acercar herramientas de sensibilización a espacios educativos como una garantía de bienestar para las familias potosinas sin distinción alguna.