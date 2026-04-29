San Luis Capital y Transportes Flix firman convenio de colaboración para impulsar el turismo

El convenio, signado por el Alcalde Enrique Galindo, potenciará la conectividad y posicionará a la ciudad como destino clave en el país.

Con presencia en 45 países y 14 destinos en México, la empresa Flix de transporte de pasajeros en autobús, destacó la conectividad de San Luis Capital como esencial para los turistas que viajan en autobús todos los días hacia el Norte y Centro del país.

El Gobierno Municipal de San Luis Capital y la empresa de transporte de pasajeros en autobús Flix, con presencia en 45 países y con más de mil 600 destinos en Estados Unidos y Canadá, firmaron un convenio que le dará un fuerte impulso a la Capital potosina como destino turístico. Durante la firma del acuerdo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que es una gran oportunidad para San Luis Potosí, que permitirá explotar al máximo su potencial.

El Presidente Municipal señaló que esto permitirá potenciar los grandes atractivos de la ciudad de San Luis Potosí, como su riqueza cultural y arquitectónica, su gastronomía, los nombramientos de la UNESCO como Ciudad Patrimonio, Ciudad Creativa y Ciudad del Aprendizaje y sus grandes eventos como el Festival San Luis en Primavera, el Festival de Letras, entre muchos otros.

Por su parte, Carlos Magaña, director general de Flix en México, afirmó que San Luis Potosí se ha convertido en uno de los corredores más relevantes para el transporte de pasajeros en autobús dada la conectividad con Ciudad de México y Monterrey.

A un año de iniciar operaciones en México, la empresa de origen alemán con más de 10 años en el mercado, ofrece una experiencia de viaje innovadora basado en un servicio de calidad a precios de bajo costo. Como parte de su plan de expansión, la empresa líder en transporte continuará trabajando para conectar la capital del estado con otras entidades y ampliando su servicio.

Por su parte, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta, señaló que el convenio es muy importante, porque se trata de una empresa de transporte muy exitosa, con mucha disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno de la Capital en el impulso al turismo.