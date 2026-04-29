SAN LUIS FORTALECE SALUD Y ECONOMÍA CON PROYECTOS DE ALTA ESPECIALIDAD

Inversiones superiores a 2 mil 300 millones de pesos consolidan a San Luis Potosí como referente en servicios médicos y motor de desarrollo económico.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la atención de calidad, San Luis Potosí consolida su clúster médico con proyectos estratégicos de alta especialidad. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, informó que la entidad vive una etapa sin límites con iniciativas como el complejo “50 Doctors”, el hospital “Orli Médica” y la expansión de “Bona Dea Campus Médico”, que en conjunto superan una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.

Destaca el hospital “Orli Médica”, en Villa de Pozos, con una inversión de mil millones de pesos de capital 100 por ciento potosino, que generará más de 450 empleos directos y fortalecerá la competitividad del Estado para atraer inversiones bajo el esquema de nearshoring, al ofrecer servicios médicos de nivel premium tanto a la población como a ejecutivos de la zona industrial. En paralelo, se impulsa el complejo “50 Doctors”, con una inversión de 620 millones de pesos, cuya construcción iniciará el próximo mes a un costado del fraccionamiento Horizontes II, e incluirá una torre con 209 consultorios y un hospital de segundo nivel con tecnología de vanguardia para trasplantes, cardiología avanzada y oncología.

A esta dinámica se suma “Bona Dea Campus Médico”, que opera desde 2025 con una inversión de 38.3 millones de dólares, integrando centros quirúrgicos, laboratorios clínicos y áreas de hemodiálisis, además de generar más de 230 empleos. Este crecimiento refleja el cambio que se vive y se siente con un desarrollo que impulsa la economía local y garantiza un acceso más digno y especializado a los servicios de salud.