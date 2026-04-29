“TLAQUEPARTE” REGRESA A SAN LUIS CON MÁS DE 200 EXPOSITORES

• Del 1 al 4 de mayo, albergará esta exposición internacional que reúne talento artesanal de cuatro continentes, consolidando al Estado como un punto estratégico para el comercio.

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la integridad comercial, el crecimiento económico y la proyección internacional, este fin de semana regresa a San Luis Potosí la exposición internacional “TlaquepArte”, que se realizará en el Centro de Negocios Potosí (CNP), en las salas A y B del área de exposiciones, con la participación de más de 200 expositores provenientes de América Latina, Europa, África y Asia.

La directora general del recinto, Yathziryy Arahí Vitales Medina, destacó que este evento tuvo gran aceptación en su edición anterior, por lo que se prevé superar la afluencia de visitantes. La exposición ofrecerá una amplia variedad de productos como joyería, decoración y artesanías elaboradas con materiales exclusivos, entre ellos maderas exóticas de Cuba, plata de Taxco, madera tallada de Colombia, lámparas de Turquía, bisutería rusa y sombreros de Panamá.

Asimismo, se invita a las y los potosinos a aprovechar el día de asueto para asistir a esta exposición, que estará abierta del 1 al 4 de mayo en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. El recinto cuenta con servicios como estacionamiento, cafetería, sanitarios y accesos inclusivos, en un espacio que refleja el cambio que se vive y se siente con una proyección de derrama económica cercana a los 12 millones de pesos y una creciente apertura al desarrollo comercial y cultural.