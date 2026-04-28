VIGILA COMERCIO DE SOLEDAD OPERACIÓN COMERCIAL CONFORME A LA NORMATIVA

– Dirección de Comercio Municipal reporta cumplimiento generalizado tras operativos de viernes y sábado.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio Municipal, destacó el cumplimiento responsable de la gran mayoría de los establecimientos durante los operativos de supervisión realizados este fin de semana, reflejando un entorno ordenado y de apego a la normatividad vigente; estas acciones reafirman el trabajo cercano con el sector comercial y la confianza en que la actividad económica se desarrolle en regla, en atención a las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La titular del área, Patricia Cuevas Ovalle, informó que los operativos se realizaron principalmente los días viernes y sábado, sin registrarse incidencias mayores que afectaran la tranquilidad de las familias soledenses. “Se mantiene un monitoreo constante y en este momento todo se encuentra en orden y conforme a la normatividad de comercio, lo que refleja la disposición de las y los comerciantes para trabajar dentro del marco legal”, señaló.

No obstante, se detectaron dos establecimientos en la colonia La Lomita operando fuera del horario permitido, pero no registraron venta de bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a emitir recomendaciones para su regularización, sin que el caso escalara a una falta mayor, acciones que fortalecen el diálogo directo con el sector y priorizan la prevención.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una vigilancia cercana y permanente, escuchando y atendiendo tanto a comerciantes como a la ciudadanía, con el objetivo de garantizar entornos seguros, ordenados y favorables para el desarrollo económico local, en beneficio de las familias, jóvenes y sectores productivos de Soledad.