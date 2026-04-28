ESTADO ARRANCA REGISTRO DE LA APP “MI TAXI”

• La nueva plataforma fortalece la seguridad en el transporte público y abre mejores condiciones para el gremio taxista.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de modernizar los servicios de movilidad y brindar mayor certeza a la ciudadanía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició el registro para la aplicación “Mi Taxi” con la que se impulsa un sistema más ordenado y confiable para usuarios y operadores, evolucionando sin límites en beneficio de quienes utilizan a diario este servicio.

La herramienta digital permitirá solicitar unidades verificadas que cumplen con seguro para pasajeros, controles médicos, pruebas antidoping y la normativa vigente, lo que refuerza la seguridad en cada traslado. Al mismo tiempo, las y los taxistas tendrán acceso a una mayor base de usuarios, lo que contribuye a mejorar sus ingresos y a equilibrar las condiciones del sector.

De esta forma, el sistema de transporte incorpora soluciones tecnológicas que responden a las necesidades actuales, reflejando el cambio que se vive y se siente con servicios más eficientes, seguros y cercanos para la población potosina.