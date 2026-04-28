GOBIERNO ESTATAL REFUERZA PREVENCIÓN ANTE OLA DE CALOR EXTREMA

• Intensifica acciones de orientación y prevención para reducir riesgos a la salud, proteger al sector rural y atender posibles emergencias derivadas de las altas temperaturas.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer las medidas de prevención ante fenómenos climáticos extremos y salvaguardar la salud de la población, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantienen una coordinación permanente, orientada a reducir riesgos por la ola de calor y sus efectos en la vida diaria y las actividades productivas.

El sistema anticiclónico ha generado temperaturas que alcanzan entre 40 y 45 grados, además de rachas de viento, lluvias aisladas y condiciones que incrementan el riesgo de incendios. Ante ello, se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y 17:00 horas, mantenerse hidratado y extremar precauciones en el manejo de fuego en zonas rurales y urbanas. En el campo se sugiere ajustar labores a horarios de menor exposición solar, proteger al ganado con sombra y agua constante, y evitar quemas agrícolas o de basura.

Además, exhortan a no encender fogatas, no tirar colillas de cigarro y reportar de inmediato cualquier conato de incendio para su atención oportuna por las brigadas correspondientes. Estas acciones preventivas buscan reducir incidentes y proteger a las familias potosinas, como parte del cambio que se vive y se siente en la atención directa de los riesgos climáticos y el cuidado de la población.