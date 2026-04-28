LUCHA LIBRE LLEGA AL PALENQUE DE LA FENAPO CON FUNCIÓN ESTELAR DEL CMLL

* Reunirá a grandes figuras de la lucha libre mexicana, fortaleciendo la oferta de entretenimiento en San Luis Potosí.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la convivencia familiar y los espectáculos de calidad, San Luis Potosí será sede de una espectacular función de lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que se realizará el 13 de mayo en el Palenque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

La cartelera contará con grandes exponentes del pancracio nacional, destacando la lucha estelar en la que Místico y Komander se enfrentarán a Soberano Jr. y The Beast Mortos, en un combate que promete emoción sin límites, técnica y un ambiente electrizante para las y los aficionados.

El evento incluirá lucha semifinal, combate especial, lucha de amazonas y la participación de micro estrellas, ofreciendo un espectáculo completo que confirma el cambio que se vive y se siente con una agenda que posiciona a San Luis Potosí como sede de eventos de talla nacional.