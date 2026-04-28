MUNICIPIO DE SOLEDAD IMPULSA REFORESTACIÓN PRODUCTIVA CON ENTREGA DE 1,500 ÁRBOLES FRUTALES

– En la primera etapa, 80 familias de comunidades rurales recibieron árboles frutales como parte de una estrategia para fortalecer la producción y economía local.

Con la entrega de mil 500 árboles frutales a productoras y productores de diversas comunidades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece el campo y promueve la autosuficiencia alimentaria a través del programa “Restaurando el Campo”, impulsado por la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario; esta primera etapa benefició a cerca de 80 familias de localidades como Tinaja, La Purísima, Estación Techa, Ventura, Cándido Navarro, Enrique Estrada, Palma de la Cruz y Los Gómez, atendiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de respaldar de manera directa a quienes trabajan la tierra.

Los apoyos consisten en la entrega de árboles frutales como durazno, pera, manzana, naranja, membrillo y ciruela, especies que se adaptan a las condiciones de la región y que representan una oportunidad real de producción y sustento para las familias rurales; la distribución se realizó con base en las solicitudes de cada beneficiario, quienes recibieron entre cuatro y 10 ejemplares, garantizando que cuenten con acceso al agua y las condiciones necesarias para su cuidado y desarrollo.

El titular de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Octaviano Velázquez Castro destacó: “Este programa es parte del impulso histórico que estamos dando al campo soledense, por indicación del Alcalde; hoy las y los productores reciben árboles que van a cuidar porque son frutales y representan alimento y bienestar para sus familias, además de otros apoyos como semillas y forraje que fortalecen su actividad”.

Agregó que el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de estar cerca de las familias del sector rural, atendiendo sus necesidades con acciones concretas que mejoran su calidad de vida. Puntualizó que en los próximos días se realizará una segunda etapa de entrega con alrededor de mil 600 árboles más, por lo que se invita a las y los interesados a acercarse a la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en Matamoros 111, en Cabecera Municipal para registrarse y acceder a este programa que impulsa el desarrollo del campo soledense.