SOLEDAD IMPONE PRESENCIA EN TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO CON RUTA DEL VINO Y LA ENCHILADA

– En la edición 50 del Tianguis Turístico de México, en Acapulco, Guerrero, el municipio proyecta su oferta gastronómica y enoturística ante el país y el mundo.

Con una proyección internacional sin precedentes y una oferta turística en crecimiento, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez marca presencia en el Tianguis Turístico de México 2026, el foro de promoción más importante del país, al presentar la innovadora Ruta del Vino y la Enchilada como emblema de identidad, cultura y desarrollo económico local; esta participación consolida al municipio como destino emergente con visión global, resultado del impulso cercano a la población y del trabajo estratégico que atiende las necesidades de las familias, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

En este escaparate nacional e internacional, Soledad fortalece su presencia mediante tres ejes clave: la promoción de experiencias turísticas con el pasaporte “Vive Soledad”, que integra gastronomía, tradición y sus viñedos; la proyección basada en su conectividad estratégica con el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, vías carreteras comerciales y centrales camioneras; y la generación de alianzas a través de reuniones de negocio que abren oportunidades de crecimiento sostenido para el municipio y sus sectores productivos.

El director de Turismo y Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, quien atiende la encomienda del Alcalde en este encuentro, destacó la participación de Soledad en este espacio permite fortalecer vínculos con actores clave del turismo, abrir nuevas rutas de promoción y detonar beneficios tangibles para sectores como la gastronomía, el comercio local, el hospedaje y los servicios culturales, impactando de forma directa en la economía de las familias soledenses y consolidando al municipio como un referente en crecimiento dentro del mapa turístico nacional.

“Soledad está listo para competir en el escenario nacional e internacional, con una propuesta auténtica que nace de nuestra gente, de nuestras tradiciones y del impulso decidido de esta administración por acercar oportunidades a todos los sectores y detonar el desarrollo económico desde lo local”, afirmó el funcionario desde Acapulco, Guerrero, donde se lleva a cabo esta edición de Tianguis Turístico.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de seguir trabajando cerca de la ciudadanía, escuchando y atendiendo a cada sector para consolidar al turismo como motor de bienestar, generador de empleo y detonante de oportunidades, posicionando al municipio como un referente en crecimiento que responde con resultados a las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.