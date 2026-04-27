POR ALTAS TEMPERATURAS, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REITERA MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS

• Temperaturas superiores a 35°C activan operativos de hidratación y vigilancia preventiva entre la ciudadanía. Se reafirma atención inmediata ante cualquier reporte a través de la línea 444 831 12 60.

Ante temperaturas que han superado los 35 grados centígrados en el municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, mantiene acciones preventivas y operativos de atención directa a la población, priorizando el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores y sectores vulnerables, con cercanía y respuesta oportuna en colonias y espacios públicos, siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha marcado como prioridad salvaguardar la salud de las familias ante las condiciones climatológicas.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia informó que, hasta el momento, no se han registrado emergencias por golpes de calor; sin embargo, se mantiene una vigilancia constante ante el pronóstico que oscila entre los 35 y 38 grados centígrados, con sensación térmica superior.

“Hasta ahorita no hemos recibido reportes de emergencia por golpes de calor, pero por indicaciones del Alcalde estamos muy pendientes de los pronósticos y comenzaremos con el operativo para entregar agua gratuita en las calles y evitar afectaciones a las personas que salen a la calle a mediodía”, detalló.

Como parte de estas acciones, se desplegarán operativos itinerantes en tianguis, zonas de alta afluencia y puntos estratégicos del municipio, donde se distribuirán alrededor de cinco mil botellas de agua para consumo humano en días con temperaturas superiores a los 32 grados.

Asimismo, se exhorta a la población, las siguientes recomendaciones que son indispensables para evitar afectaciones a la salud y el bienestar:

– Uso de ropa ligera

– Hidratación de forma constante con bebidas sin azúcares

– Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, además de cuidar de manera especial a niñas, niños y personas adultas mayores.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades ante cualquier situación climática, con acciones preventivas que priorizan la salud y el bienestar de todas y todos, fortaleciendo la cultura de la prevención y la protección civil en cada rincón de Soledad.